شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ التحضير لمواجهة فلومينينسي فى نصف نهائي مونديال الأندية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ فريق الأهلي الاستعداد لمباراته أمام فلومينينسي البرازيلي المحدد لها الاثنين المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية، دون راحة عقب الفوز على اتحاد جدة أمس بثلاثة أهداف مقابل في ربع نهائي مونديال الأندية.

وفاز الأهلي على اتحاد جدة بثلاثية أمس سجلها على معلول وحسين الشحات وإمام عاشور.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي على فيس بوك فيديو من مران الفريق الأحمر في بداية التحضير لمباراة بطل البرازيل.

وبدأ الجهاز الفني للأهلي دراسة فلومينينسي البرازيلي، وتحديد نقاط القوة والضعف في منافسه، قبل مواجهة الفريقين المحدد لها الاثنين المقبل.

وصعد الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد تغلبه على اتحاد جدة السعودي 3-1، ليحقق رقمًا قياسيًا جديدًا بالوصول لهذا الدور للمرة السادسة في تاريخ البطولة، ويعزز رقمه القياسي كأكثر أندية العالم من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية ‏وصولًا لنصف النهائي في مونديال الأندية.

وأصبح الأهلي هو الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية الذي يصل لنصف نهائي كأس العالم للأندية أربع مرات متتالية، وذلك في نسخ 2020، و2021، و2022، و2023، ويليه ‏الهلال السعودي الذي وصل لنصف نهائي البطولة مرتين في 2021، و2022.