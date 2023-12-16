الزمالك يفوز على مصر للبترول في دور الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك في تحقيق الفوز على نظيره مصر للبترول بنتيجة 3-0، في إطار المباراة التي جمعتهما اليوم، على صالة محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدور التمهيدي لبطولة الدوري.

واستطاع الزمالك الفوز على مصر للبترول بنتيجة 25 – 18، و25 – 22، و25 – 19.

بينما شهد اللقاء تواجد كل من:

نيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين و رامي نصوحي ، أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، بالإضافة إلى أحمد مصطفى رئيس جهاز كرة الطائرة بالقلعة البيضاء، وذلك لدعم ومؤازرة الجهاز الفني واللاعبين.

ويحل فريق "طائرة الزمالك" في المجموعة الأولى، بجانب فرق، الطيران ومصر للبترول والداخلية والصيد وألعاب دمنهور.

وتقرر مواجهة فريق "طائرة الزمالك" نظيره الداخلية، يوم الثلاثاء المقبل، على صالة المركز الأوليمبي بالمعادي، ضمن منافسات الجولة التاسعة للبطولة.