إلغاء مباراة لوتون وبورنموث..ذعر بعد سقوط لاعب بشكل مفاجئ

ياسر رشاد - القاهرة - في أوقات متوترة للغاية، شهدت مباراة بورنموث ولوتون تاون حدثا مرعبا ومفزعا بعد سقوط أحد اللاعبين بشكل مفاجئ على ملعب فيتاليتي، في الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسقط توم لوكيير لاعب لوتون تاون بشكل مفاجئ خلال مجريات المباراة، وكانت النتيجة تشير إلى هدف لكلاهما.

ركض روب إدواردز مدرب لوتون تاون من أجل ابعاد لاعبيه، وإفساح المجال أمام الجهاز الطبي لعلاج اللاعب لوكيير، وسط حالة من الرعب والفزع بين الجميع.

وقرر حكم مباراة بورنموث ولوتون سيمون هوبر، إخراج اللاعبين خارج الملعب، مع استمرار تلقي لوكيير للعلاج.

وكان لوكيير أجرى عملية جراحية في القلب بعد سقوطه في مباراة الملحق المؤهلة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب ويمبلي، والتي أنتصر فيها فريقه.

أكدت التقارير الصحفية الإنجليزية، أن هناك استجابة كبيرة من لوكيير للجهاز الطبي، ما يعد مؤشرا جيدا لحالة اللاعب.

وألغيت المباراة بعد سقوط لوكيير في الدقيقة 65، بعدما قرر حكم اللقاء عدم استكمال المباراة.

