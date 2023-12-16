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محمد شريف يشارك في فوز الخليج على الرياض بالدوري السعودي

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ياسر رشاد - القاهرة - فاز الخليج  على نظيره الرياض بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت في الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وشهد اللقاء مشاركة الدولي محمد شريف أساسيا في خط هجوم الخليج منذ بداية اللقاء حتى قرر المدرب استبداله في الدقيقة 89، وإشراك عبدالله السالم بدلا منه.

أحرز عبدالله لاعب الخليج هدف الفوز والوحيد للقاء لتنتهي المباراة بفوز رفقاء محمد شريف، وحصد الثلاث نقاط.

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رفع الخليج رصيده إلى 19 نقطة في المركز العاشر، فيما يتوقف رصيد الرياض عند 15 نقطة في المركز السادس عشر.


يعتبر هذا الانتصار الخامس لفريق الخليج هذا الموسم في الدوري، ليصل للنقطة التاسعة عشر، بعد التعادل في 4 مباريات آخرين، وتلقى الخسارة في 9.
 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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