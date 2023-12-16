"رقم واحد في أفريقيا"..الشناوي يعلق على التنافس في التشجيع بين جمهور الأهلي واتحاد جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

هنأ محمد الشناوي لاعب الأهلي، مجلس إدارة ولاعبي الفريق والجماهير بعد الفوز على اتحاد جدة والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، المقامة في المملكة العربية السعودية.

وقال الشناوي: "جميع اللاعبين استعدوا بشكل جيد للمباراة وكان هناك حالة من التركيز الشديد، خاصة بعد الحضور الجماهيري الكبير خارج مصر، والذي ساهم في تحقيق الفوز".

وأضاف: "أغلقنا صفحة مباراة الاتحاد، وبدأ اليوم الاستعداد والتركيز لمواجهة فلومينينسي المقبلة، وجميع اللاعبين يجتهدون من أجل هدف واحد، وهو تحقيق الفوز من أجل الجماهير".

وعن تصديه لركلة جزاء كما حدث في النسخ الماضية، واصل: "لقد أعتدت أن أكون في كامل تركيزي، وهذه التصديات أصبحت شيئا تاريخيا بالنسبة لي".

وأوضح: "التنافس بين الجماهير أمر طبيعي، ومن حق جمهور كل فريق أن يشجع لاعبيه ويدعمهم بطريقته، ونفس الأمر بالنسبة ‏لتناول الإعلام للمباريات، ولكن اللاعبين تركيزهم بالكامل كان في التدريبات والمباريات فقط".

واختتم قائد المارد الأحمر: "الأهلي دائما رقم واحد في إفريقيا، والهدف دائما هو تحقيق الفوز، ونعمل على التأهل إلى نهائي كأس العالم، وجميع اللاعبين على قدر المسئولية".

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