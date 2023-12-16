كوكا يكشف سبب التفوق على اتحاد جدة ويوجه رسالة لجمهور الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أكد أحمد نبيل كوكا لاعب النادي الأهلي، أن الفوز على الاتحاد في ربع نهائي كأس العالم للأندية كانت بداية مهمة للفريق في البطولة، مؤكدا إن لاعبي الأهلي كانوا يعرفون قيمة المنافس لذلك تمكنوا من الفوز.

وقال كوكا في تصريحات لموقع النادي: "تعاهدنا على تقديم كل ما لدينا في كأس العالم ويكون جميع اللاعبين على قدر المسئولية، والضغط المتقدم على فريق اتحاد جدة منذ بداية المباراة منحنا الأفضلية".

وعن مشاركته أساسيًا في مباراة اتحاد جدة، أضاف: "بدأ الموسم الحالي بشكل جيد، ودائما ما أتدرب بشكل جيد وأنتظر الفرصة للمشاركة مع الأهلي، وجميع اللاعبين يأتون إلى كأس العالم وهم جاهزون للمشاركة في أي وقت".

وواصل: "أغلقنا صفحة مباراة الاتحاد، ونركز الآن على المباراة المقبلة أمام فلومينينسي البرازيلي، وهدفنا هو الفوز بالبطولة".

واختتم أحمد نبيل: "لا تكفي الكلمات لوصف جمهور الأهلي، لقد شاهد الجميع كيف كانت أعدادهم في المدرجات، رغم أننا نلعب خارج مصر، وأشكرهم كثيرًا لأنهم دائمًا ما يقفون خلفنا".

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