مانشستر سيتي يتعادل مع كريستال بالاس قبل كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين مانشستر سيتي وكريستال بالاس، اليوم السبت، في تمام الساعة الـ 5 مساء بتوقيت مصر.

وتعادل فريق مانشستر سيتي مع منافسه كريستال بالاس بنتيجة 2-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد.

سجل هدف مانشستر الأول، جاك جريليش في الدقيقة 24 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف مانشستر سيتي الثاني، ريكو لويس في الدقيقة 54 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف كريستال الأول، جون فيليب في الدقيقة 65 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف كريستال الثاني، مايكل أوليز في الدقيقة 95 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده لـ 34 نقطة في المركز الرابع بالدوري الإنجليزي الممتاز، بينما احتل كريستال بالاس المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة.

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