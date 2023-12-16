سقوط مفاجئ.. توقف مباراة لوتون تاون وبورنموث في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش

توقفت مباراة لوتون تاون ضد بورنموث، التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب سقوط مدافع لوتون "توم لوكير" على أرضية الملعب.

وسقط المدافع بشكل مفاجئ أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي وتوقف اللعب وخروج لاعبي الفريقين للإطمئنان عليه، يحصل الآن اللاعب على الرعاية الطبية اللازمة.

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