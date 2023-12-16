إلغاء مباراة بورنموث ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي.. لهذا السبب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

إلغاء مباراة بورنموث ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي بعد توقفها في الدقيقة 65 بسبب سقوط توم لوكير لاعب لوتون تاون بشكل مفاجئ دون تدخل أي لاعب معه.

وسقط المدافع بشكل مفاجئ أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي وتوقف اللعب وخرج لاعبي الفريقين للإطمئنان عليه، وحصل على الرعاية الطبية على أرض الملعب.

وتم نقله إلى المستشفى، وفي بيان رسمي شكر نادي لوتون نظيره بورنموث والطاقم الطبي على الاستجابة الفورية، وعبر عن الأسف للمشجعين الحاضرين بسبب إلغاء المباراة.

وأوضح نادي لوتون إن لاعبي الفريقين لم يكونوا في حالة ذهنية جيدة لمواصلة المباراة بعد رؤية زميلهم يغادر المباراة بهذه الطريقة المقلقة، ولن يتمكن الموظفون لمواصلة إدارة المباراة.

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