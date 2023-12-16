تشيلسي يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على شيفيلد في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين تشيلسي وشيفيلد يونايتد، اليوم السبت، في تمام الساعة الـ 5 مساء بتوقيت مصر.

وفاز فريق تشيلسي على نظيره شيفيلد بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج.

سجل هدف تشيلسي الأول، كول بالمر في الدقيقة 54 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف تشيلسي الثاني، نيكولاس جاكسون في الدقيقة 61 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع تشيلسي رصيده لـ 22 نقطة في المركز العاشر بالدوري الإنجليزي الممتاز، بينما احتل شيفيلد المركز الأخير برصيد 8 نقاط.

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