فانتازي.. انخفاض سعر إيرلينج هالاند اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انخفض اليوم السبت سعر لاعب مانشستر سيتي إيرلينج هالاند، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 16 ديسمبر وفقًا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

أولي واتكينز (أستون فيلا) 8.6 مليون جنيه إسترليني

دومينيك سولانكي (بورنموث) 6.8 مليون جنيه إسترليني

نيتو (بورنموث) 4.6 مليون جنيه إسترليني

بيدرو بورو (توتنهام) 5.5 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) 13.9 مليون جنيه إسترليني

جابرييل مارتينيلي (أرسنال) 7.7 مليون جنيه إسترليني

دوجلاس لويز (أستون فيلا) 5.5 مليون جنيه إسترليني

أنسو فاتي (برايتون) 6.4 مليون جنيه إسترليني

آدم ويبستر (برايتون) 4.2 مليون جنيه إسترليني

لايلي فوستر (بيرنلي) 4.8 مليون جنيه إسترليني

ساندر بيرج (بيرنلي) 4.7 مليون جنيه إسترليني

مارك جويهي (كريستال بالاس) 4.5 مليون جنيه إسترليني

أدريان (ليفربول) 3.9 مليون جنيه إسترليني

برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) 8.2 مليون جنيه إسترليني

راسموس هويلاند (مانشستر يونايتد) 6.8 مليون جنيه إسترليني

كالوم هودسون أودوي (نوتنجهام فورست) 4.7 مليون جنيه إسترليني

بابلو فورنالس (وست هام) 4.6 مليون جنيه إسترليني