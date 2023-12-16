نيوكاسل يفوز على فولهام بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة نيوكاسل يونايتد ضد فولهام، والتي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز فريق نيوكاسل على نظيره فولهام بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانت جيمس بارك.

سجل هدف نيوكاسل الأول، لويس مايلي في الدقيقة 57 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف نيوكاسل الثاني، ميجيل ألميرون في الدقيقة 64 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف نيوكاسل الثالث، دان بران في الدقيقة 82 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع نيوكاسل رصيده لـ 29 نقطة في المركز السادس بالدوري الإنجليزي الممتاز، بينما احتل فولهام المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة.

إقرأ أيضًا..

مانشستر سيتي يتعادل مع كريستال بالاس قبل كأس العالم للأندية

"رقم واحد في أفريقيا"..الشناوي يعلق على التنافس في التشجيع بين جمهور الأهلي واتحاد جدة