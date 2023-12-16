قبل مواجهة فلومينينسي.. فيفا يوقع عقوبات على الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي بعد مباراته أمام الاتحاد السعودي، في بطولة كأس العالم للأندية 2023 المقامة في السعودية.

وحسبما نشرت صحيفة "اليوم"السعودية، فإن فيفا قام بتغريم الأهلي 20 ألف فرانك بعد طرد مهاجمه موديست عقب حصوله على بطاقة حمراء بسبب تدخله القوي على المصري أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة في الدقيقة 90.

كما غرّم الاتحاد الدولي لكرة القدم، المارد الأحمر مبلغ 30 ألف فرانك بعد حصول الثلاثي حسين الشحات، ومحمود عبدالمنعم كهربا، وإمام عاشور، على بطاقات صفراء، وهذا ماتنص عليه اللائحة، ليكون إجمالي عقوبات الأهلي عقب مباراة الاتحاد، مبلغ 50 ألف فرانك بما يعادل مليونًا و777 ألف جنيه مصري.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي فلومينينسي البرازيلي في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس العالم للأندية، بعد غد الإثنين، على ملعب الجوهرة المشعة.