لوكاكو يوافق على الانتقال للدوري السعودي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي المعار لصفوف نادي روما هذا الموسم على الانتقال إلى الدوري السعودي الصيف المقبل، بحسب ما ذكرته تقارير إعلامية إيطالية.

وكان اسم لوكاكو قد ارتبط بالانتقال إلى أحد أندية الدوري الإيطالي بعد انتهاء إعارته مع ذئاب العاصمة، أبرزهم يوفنتوس الذي حاول التعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي الماضي، وروما الذي يسعى لضم اللاعب نهائيا.

ووفقا للصحفي الإيطالي فابيو سانتيني، فإن انتقال لوكاكو إلى يوفنتوس سيكون صعبا في نهاية الموسم الحالي، أو البقاء في روما كذلك، مؤكدا أن اللاعب سيرحل عن إيطاليا الصيف المقبل.

وقال سانتيني في تصريحات لقناة «Tvplay» «إن رحلة لوكاكو في «الكالتشيو» ستنتهي بانتهاء إعارته مع روما، بعد أن وافق اللاعب على عرض كبير للانضمام إلى أحد أندية دوري روشن السعودي».

وعلى الرغم من أن الصحفي لم يكشف عن النادي السعودي الذي توصل لاتفاق مع لوكاكو، إلا أن تقارير صحفية أخرى أفادت بأن ناديي الشباب والاتفاق هما الأقرب للظفر بخدمات المهاجم.