شكرا لقرائتكم خبر هيئة العلا تحتضن نهائي دوري أبطال الدرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - تحتضن الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالشراكة مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز والاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية، نهائي دوري أبطال طائرات الدرون 2023، إذ يعد الحدث الأول من نوعه الذي تتم استضافته في 20 ديسمبر الجاري، بمدرج البلدة القديمة بمحافظة العلا. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحتضن الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالشراكة مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز والاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية، نهائي دوري أبطال طائرات الدرون 2023، إذ يعد الحدث الأول من نوعه الذي تتم استضافته في 20 ديسمبر الجاري، بمدرج البلدة القديمة بمحافظة العلا. ويمثّل هذا الحدث علامة فارقة في رؤية الهيئة لتحويل العلا إلى وجهة عالمية للرياضات الالكترونية، وصناعة ألعاب طائرات الدرون، لتضفي بذلك لمسة من التاريخ والثقافة القديمة لعالم سباقات طائرات الدرون والرياضات الالكترونية، مازجا بين العناصر المادية والافتراضية، حيث يتمركز الطيارون في العلا، ولكنهم يقومون بمناورة طائرات الدرون بشكل افتراضي داخل المدرج.

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة العلا تحتضن نهائي دوري أبطال الدرون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.