شكرا لقرائتكم خبر 6 أرقام مميزة للهلال بعد تعزيز الصدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عزز الهلال صدارته لبطولة دوري روشن السعودي، برصيد 47 نقطة، بعد فوزه بهدفين دون رد على ضيفه الوحدة، الجمعة، في المباراة التي احتضنها ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن الجولة الـ17 من المسابقة.

وجاء هدف تقدم الهلال عند الدقيقة 20، عن طريق سعود عبدالحميد، بعد تلقيه تمريرة رائعة من متوسط الميدان، روبن نيفيز، سددها سعود قوية بيمينه في شباك الحارس منير محمدي، فيما أحرز ألكسندر ميتروفيتش الهدف الثاني عند الدقيقة 80 من كرة رأسية مستغلا عرضية متقنة من البرازيلي مالكوم أوليفيرا.

حقق نادي الهلال فوزه العاشر على التوالي.

عادل أطول سلسلة انتصارات له بتاريخ المسابقة والتي حققها أعوام 2012، 2018، و2022.

كرر مدرب الهلال، جيسوس، رقمه التاريخي الذي وصل إليه خلال موسم 2010-2011، عندما قاد نادي بنفيكا البرتغالي إلى تحقيق 18 انتصارا متتاليا عبر كل المسابقات.

أرقام الهلال بعد المواجهة: