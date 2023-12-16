شكرا لقرائتكم خبر أمير الرياض يتوج الفائزين بالعرض الدولي لجمال الخيل العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، حضر أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، أمس في مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بالرياض، الحفل الختامي للعرض الدولي السادس لجمال الخيل العربية الأصيلة.

ولدى وصوله مقر الحفل، تم استعراض الأفراس المشاركة في بطولة الأفراس سعودية الأصل والمنشأ، والفحول المشاركة في بطولة الفحول سعودية الأصل والمنشأ.

ثم تشرف ملاك مرابط الأفراس والفحول الفائزة في البطولتين بتسلم جوائز المسابقة من يدي أمير منطقة الرياض، حيث كرم، في بطولة الأفراس سعودية الأصل والمنشأ، مالك الفرس (بدوية الثالثة) العائدة ملكيتها لمربط العارض الفائزة بالمركز الأول (الذهبية)، ومالك الفرس (منارة عذبة) العائدة ملكيتها لمربط عذبة الفائزة بالمركز الثاني (الفضي)، ومالك الفرس (دهيمة عذبة) العائدة ملكيتها لمربط محمد التميمي الفائزة بالمركز الثالث (البرونزية).

وفي بطولة الفحول سعودية الأصل والمنشأ، كرم أمير الرياض، مربط الأمير أحمد بن عبدالعزيز لحصده المراكز الثلاثة الأولى بفوز الفحول (خريصان عذبة) بالمركز الأول (الذهبية) و(بلسم عذبة) بالمركز الثاني (الفضي) والفحل (فهد عذبة) بالمركز الثالث (البرونزي).

وفي ختام الحفل كرم الأمير فيصل بن بندر الجهات والقطاعات الراعية للحفل.