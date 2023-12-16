الشحات يقترب من أفضل هداف عربي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عادل نجم الأهلي المصري حسين الشحات رقم كريم بنزيما، بتسجيله في 4 نسخ مختلفة من كأس العالم للأندية، وذلك في نسخ 2020 و2022 و2023 مع فريقه الحالي «المارد الأحمر» وفي نسخة عام 2018 مع ناديه السابق العين الإماراتي.

وكان بنزيما أول لاعب يسجل في 4 نسخ مختلفة من المونديال خلال دورات 2014 و2016 و2022 و2023، ليصبح بذلك رصيده 6 أهداف في المسابقة، 4 منها سجلها مع فريقه السابق ريال مدريد الإسباني و2 برفقة ناديه الحالي الاتحاد.

و أصبح الشحات أول لاعب عربي يحقق هذا الإنجاز بالتسجيل في 4 نسخ مختلفة لمونديال الأندية.

وبتسجيله في شباك الاتحاد، أصبح في رصيد حسين الشحات لاعب الأهلي 4 أهداف في 13 مباراة لعبها ضمن كأس العالم للأندية، ليعادل بذلك رقم المصري محمد أبو تريكة النجم السابق لـ «المارد الأحمر» والسعودي سالم الدوسري نجم الهلال، اللذين يملك كل منهما في رصيده 4 أهداف في مونديال الأندية.

وسيسعى الشحات نجم الأهلي إلى التسجيل في شباك نادي فلومينينسي البرازيلي في مباراة نصف نهائي مونديال الأندية بين الفريقين، غدا، حتى يرفع رصيده من الأهداف إلى 5 في المسابقة، وينفرد بلقب أفضل هداف عربي في تاريخ البطولة.

ويخوض الأهلي مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه من أصل 9 مشاركات (باحتساب المشاركة الحالية)، وعينه على الوصول إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخه المرصع بالألقاب والإنجازات. وخسر الأهلي مباراة نصف نهائي مونديال الأندية في المرات الـ5 السابقة، مكتفيا بتحقيق المركز الثالث 3 مرات، مقابل حصوله على المرتبة الرابعة في مناسبتين.