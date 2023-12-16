نجم جزائري يورط غالتييه أمام المحكمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت تقارير صحفية فرنسية أن موعد الحكم على الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب نادي الدحيل القطري، في قضية المضايقة والتمييز العنصري سيكون الخميس 21 ديسمبر الجاري.

ويحاكم غالتييه (57 عاما) في فرنسا بتهم تتعلق بالتمييز على أساس الدين والعرق ضد لاعبين مسلمين على غرار هشام بوداوي وبلال براهيمي، إضافة إلى اللاعبين ذوي البشرة السمراء، وذلك خلال فترة تدريبه نادي نيس الفرنسي موسم 2021-2022.

عقوبة السجن

وذكر موقع «يورو سبورت» في نسخته الفرنسية أن المدعي العام لمحكمة مدينة نيس طلب، الجمعة، تسليط عقوبة السجن لمدة عام واحد مع وقف التنفيذ ضد غالتييه، مع غرامة مالية قدرها 45 ألف يورو.

وبدأ الحديث عن هذه القضية في أبريل 2023، عندما كشف صحفيون رسالة بعثها غالتييه عبر البريد الالكتروني إلى جوليين فورنييه المدير العام السابق لنادي نيس، أبدى فيها تذمره من وجود الكثير من اللاعبين المسلمين وأصحاب البشرة السمراء في فريق الجنوب الفرنسي.

ومن بين أبرز الاتهامات التي وجهت إلى غالتييه أنه ضغط على لاعبي فريقه السابق نيس لإقناعهم بعدم الصيام في مباريات شهر رمضان في أبريل 2022، وفي مقدمتهم نجم منتخب الجزائر هشام بوداوي.

تفاصيل محاكمة المدرب غالتييه: