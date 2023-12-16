شكرا لقرائتكم خبر ألونسو لا يخشى غيابات ليفركوزن أثناء كأس أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برهن فريق بايرليفركوزن الألماني على قوته وشراسته، عقب فوزه الكاسح 5/ 1 على ضيفه مولده النرويجي، في ختام مباريات بمرحلة المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وكان ليفركوزن هو الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة بدور المجموعات للمسابقة القارية، عقب فوزه في جميع مبارياته الـ6 التي خاضها بالمجموعة الثامنة، التي تربع على قمتها بجدارة بـ18 نقطة، ليصعد إلى دور الـ16 مباشرة.

وفي غضون ذلك، أبدى الإسباني تشابي ألونسو، مدرب ليفركوزن تفاؤله بقدرة فريقه على تجاوز غياب كثير من نجومه خلال نهائيات كأس الأمم الأفريقية، المقررة بكوت ديفوار مطلع العام المقبل.

وتجرى بطولة أمم أفريقيا خلال الفترة من 13 يناير إلى 10 فبراير 2024، ومن المقرر أن يلعب ليفركوزن 6 مباريات خلال تلك الفترة.

وحافظ ليفركوزن على سجله خاليا من الهزائم في جميع المسابقات هذا الموسم حتى الآن، إذ حقق 20 فوزا خلال 23 مباراة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري الألماني (بوندسليجا) حاليا، علما بأنه بلغ دور الثمانية لبطولة كأس ألمانيا أيضا.

ويخشى محبو ليفركوزن من تراجع نتائج وأداء الفريق، في ظل غياب 5 لاعبين عنه خلال أمم أفريقيا، إذ يلعب الفريق ببوندسليجا خلال فترة إقامة البطولة القارية ضد لايبزج وبايرن ميونخ، حامل لقب الدوري الألماني في المواسم الـ11 الأخيرة.

كما يواجه أيضا شتوتجارت بمسابقة الكأس.

ويفتقد ليفركوزن خدمات الثنائي النيجيري: فيكتور بونيفاس، وناثان تيلا، والبوركيني إدموند تابسوبا، والإيفواري أوديلون كوسونو، والمغربي أمين عدلي، بسبب مشاركتهم في كأس الأمم الأفريقية، لكن ألونسو يبدو غير منزعج.

وقال ألونسو عقب الفوز على مولده: «أنا لا أبكي أنا لست ضحية لدينا عدد كاف من اللاعبين الأكفاء».