الامارات | فوز العروبة و"غلف إف سي" في دوري "الهواة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق العروبة فوزا مهما عندما تغلب على مضيفه غلف يونايتد 2-1 في المباراة التي اقيمت اليوم ضمن الجولة 12 لدوري الدرجة الأولى لأندية الهواة، ليصبح رصيده 31 نقطة في الصدارة. وسجل للعروبة المالي الحساني تامبورا في الدقيقة 20، والبرازيلي دييجو اندريا (24)، وسجل لغلف يونايتد الكاميروني سيدرك نانا (45). وتعادل الظفرة مع يونايتد بهدف لمثله، وسجل للظفرة وليد عمبر (36) بينما سجل هدف يونايتد السنغالي بابي بكاري (58)، ليحافظ الظفرة على المركز الثاني برصيد 23 نقطة، ويحافظ يونايتد على المركز الرابع برصيد 18 نقطة.

وفاز "غلف اف سي" على مضيفه التعاون 3-2، وسجل اهداف "غلف إف سي" نواف فريد (7)، والنيجيري عباندي (51)، والتشادي انور سوسال (63)، بينما سجل هدفي التعاون البرازيلي ميديروس هدفين (71و88).

وفي مباراة رابعة تعادل مسافي على ملعبه مع الفجيرة 1-1، وسجل لمسافي الزامبي ايمانويل (22)، بينما سجل للفجيرة الجزائري عكاشة حمزاوي (8).