مانشستر سيتي يواصل التخبط في البريميرليج قبل المعترك المونديالي

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل مانشستر سيتي التخبط في الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي، بعد التعادل الأخير على ملعبه ووسط جماهيره أمام كريستال بالاس، ما وسع بدوره فجوة الصدارة مع ليفربول وأرسنال.

نتائج مانشستر سيتي في البريميرليج تثير التساؤلات والاستغراب عن بطل المسابقة في السنوات الثلاثة الأخيرة، حيث لم يعتد عليه فقدان عدد من النقاط بهذا الحجم في النصف الأول من الموسم، حيث سقطت كتيبة جوارديولا في فخ الخسارة 3 مرات والخسارة في 4 أخرين مقابل 10 انتصارات وضعته في المركز الرابع بجدول الترتيب، في حين ترك المنافسة على الصدارة لصالح ليفربول الأول برصيد 37 نقطة والوصيف أرسنال بفارق نقطة واحدة.

التخبط والمعترك المونديالي

التخبط الذي يعيشه مانشستر سيتي في الأسابيع الأخيرة بالبريميرليج بعث القلق لدى جماهير وعشاق النادي قبل المعترك المونديالي وهي البطولة الوحيدة التي لم تظفر بها كتيبة السيتيزن، إذ أنها المشاركة الأولى كبطل أوروبا في النسخة الماضية ويخشى مانشستر سيتي التفريط في اللقب الفريد على غرار المعاناة التي يمر بها في البريميرليج.

رسم تعادل مانشستر سيتي مع كريستال بالاس استمرار سلسلة من النتائج المخيبة لحامل اللقب، إذ يعد التعادل الثالث على التوالي داخل ملعبه وأمام جماهيره لأول مرة منذ استلام جوارديولا زمام الأمور التدريبية في ديسمبر 2016، عطفًا على عدم تذوق طعم الانتصارات في آخر 6 مباريات سوى في لقاء واحد فقط.

ويستهل مانشستر سيتي منافسات كأس العالم للأندية، يوم الثلاثاء المقبل، بمواجهة أوراوا الياباني في نصف النهائي، على أن يذهب الفائز إلى المباراة النهائية، يوم الجمعة الموافق 22 من الشهر الجاري لمواجهة الأهلي المصري أو فلومينينسي البرازيلي.