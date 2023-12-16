الأهلي يستضيف بطولتي إفريقيا للكرة الطائرة «رجال - سيدات» 

ياسر رشاد - القاهرة - قال خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إن الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة وافق على استضافة الأهلي بطولتي إفريقيا للكرة الطائرة «رجال - سيدات» والمؤهلة للنسخة القادمة من بطولة كأس العالم للأندية.

وأوضح العوضي أنه من المقرر أن يتم توقيع العقود والاتفاق على كافة الأمور التنظيمية خلال الفترة المقبلة.

الأهلي والزمالك يواصلان الانتصارات في دوري سيدات الطائرة



أسدل الستار على منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز لكرة الطائرة سيدات للموسم المحلي 2023/2024.

ونجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على أصحاب الجياد بنتيجة 3/0 في المجموعة الأولى، بينما فاز نادي الزمالك على هليوبوليس بنتيجة 3/0 في المجموعة الثانية.

وفي مباريات أخرى فاز الصيد على الشمس بنتيجة 3/1، وفاز دلفي على نظيره الواي بنتيجة 3/0 ، وبنفس النتيجة نجح وادي دجلة في الفوز على الاتحاد.

وفاز سموحة على نظيره المقاولون بنتيجة 3/1، وخسر الزهور أمام سبورتنج بالنتيجة ذاتها.

يذكر أنه تم تأجيل لقاء 6 أكتوبر والطيران ليقام 5 يناير المقبل.

وتقام المسابقة بمشاركة 16 فريق مُنقسمين على مجموعتين حيث تضم المجموعة الأولى كلًا من الأهلي، الصيد، أصحاب الجياد، الاتحاد السكندري، وادي دجلة، الواي، دلفي، الشمس.

بينما تضم المجموعة الثانية كلًا من الزمالك، المقاولون، هليوبوليس، سبورتنج، الزهور، الطيران، 6 أكتوبر، سموحة.