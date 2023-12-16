تشكيل فالنسيا أمام برشلونة في الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدير الفني روبن باراخا تشكيل فريق فالنسيا الأساسي لمواجهة برشلونة التي ستنطلق بعد قليل على ملعب ميستايا ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة الدوري الإسباني.

وضم تشكيل فالنسيا للمباراة كل من:

حارس المرمى: مامارداشفيلي

الدفاع: تيري كوريا – موسكيرا – دياكابي فاسكيز

الوسط: هوغو – بيبيلو – فران بيريز

الهجوم: ديغو لوبير – ياريمتشيوك – هوجو دورد

بينما جاء تشكيل برشلونة للمباراة كالأتي:

حارس المرمى: بينيا.

الدفاع: رونالد أراوخو - أليكس بالدي - جواو كانسيلو - كوندي.

الوسط: إلكاي جوندوجان - بيدري - فرينكي دي يونج.

الهجوم: رافينيا - جواو فيلكس - ليفاندوسكي.

يدخل فريق برشلونة المباراة محتلا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، بينما يخوض فريق فالنسيا المباراة وهو في المركز الـ11 برصيد 19 نقطة.