تشكيل برشلونة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن تشافي مدرب برشلونة التشكيل الأساسي لمواجهة فالنسيا المقررة بعد قليل على ملعب ميستايا معقل الخفافيش ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني.

يدخل برشلونة المباراة وهو في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، فيما يأتي فريق فالنسيا في المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة.

تشكيل برشلونة أمام فالنسيا

حراسة المرمى: بينيا.

خط الدفاع: كوندي - أراخو - بالدي - كانسيلو.

خط الوسط: دي يونج - بيدري - جوندوجان.

خط الهجوم: ليفاندوفسكي - فيليكس - رافينها.

تشكيل فالنسيا أمام برشلونة

حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

خط الدفاع: كوريا - دياخابي - موسكيرا - غاسيوروفسكي.

خط الوسط: لوبيز - غويلامون - جارسيا فايا.

خط الهجوم: ياريمشوك - بيراليس - ديورو.