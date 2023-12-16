الاهلي يطيح بـ 6 أجانب من الاتحاد السعودي

كشفت تقارير سعودية، أن إدارة اتحاد جدة السعودي تدرس الإطاحة بسداسي الفريق الكروي الأول الأجنبي، بعد الهزيمة من الاهلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وسقط فريق اتحاد جدة السعودي أمس الجمعة أمام الاهلي، في ربع نهائي كأس العالم للأندية، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة، بنتيجة 3/1، ليودع البطولة.

وحسبما ذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية، أن الأرجنتيني مارسيلو جاريادو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة ينسق مع دومينجوس سواريز، الرئيس التنفيذي لشركة الكرة بالعميد لإجراء تقييم شامل للاعبي الفريق.

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وأشارت إلى أن جاياردو يدرس الإطاحة، بسداسي الفريق الأجنبي من أجل التعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت، السداسي الأجنبي بفريق الاتحاد هم، الثلاثي البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس المرمى، وإيجور كورنادو ورومارينهو، والبرتغالي جوتا، والمغربي عبد الرزاق حمد الله، والإيطالي لويس فيليبي.

وشددت، على أنه سيتم دراسة ملف اللاعبين المحليين في الفريق، من خلال إعارتهم لأندية أخرى، أو عرضهم للبيع، أو الاستغناء عنهم والتعاقد مع لاعبين جدد.

واختتمت: “التغيير لن يكون في الفريق الأول فقط، ولكن سيشمل الطاقم الإداري، من أجل التعاقد مع كفاءات أجنبية ووطنية جديرة بالعمل.