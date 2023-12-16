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مدافع بايرن ميونخ يقترب من ريال مدريد

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بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند - الدوري الألماني

بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند - الدوري الألماني

أفادت تقارير صحفية عن اقتراب الكندي ألفونسو ديفيز مدافع الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ من صفوف الإسباني.

وارتباط اسم ألفونسو ديفيز بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي تعاقد ألفونسو ديفيز مع بايرن ميونخ الألماني في صيف 2025.

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وشارت التقارير، إلى أن نادي بايرن ميونخ يسعى للاستفادة ماديًا من بيع ألفونسو ديفيز، في ظل صراع كبار الأندية للحصول على خدمات اللاعب، وعلى رأسهم ريال مدريد الإسباني.

وأكد الصحفي الإسباني الشهير خوسيه مانويل مورينو، عبر حسابه على موقع التواصل “إكس”، أن ريال مدريد وصل إلى مرحلة متقدمة للغاية، من حسم صفقة ألفونسو ديفيز في الصيف المُقبل، بتكلفة غير عالية”.

وأشار إلى أن النادي الملكي يرغب في التعاقد مع ديفيز لتأمين مستقبل مركز الظهير خاصة في ظل تدني مستوى الفرنسي فيرلاند ميندي الظهير الأيسر للفريق.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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