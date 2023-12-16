نابولي يهزم كالياري ويقتحم المربع الذهبي في الدوري الإيطالي

انتزع فريق نابولي، فوزًا مهمًا على حساب فريق كالياري، خلال المباراة التي جمعت بينهما ضمن مواجهات الجولة 16، في الدوري الإيطالي 2023 – 2024.

والىقى نابولي مع نظيره كالياري في مواجهة قوية مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم.

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وانتهت أحداث الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وافتتح فيكتور أوسيمين أهداف نابولي في الدقيقة 69 بعد تمريرة حاسمة ماريو روي، وبعد مرور 3 دقائق، عادل ليوناردو بافوليتي، لاعب كالياري، النتيجة، بعد تمريرة حاسمة لـ زيتو لوفومبو.

بينما صنع أوسيمين، هدف الفوز لفريق نابولي، الذي سجله كفاراتسخيليا، في الدقيقة 75.

بتلك النتيجة صل رصيد نابولي للنقطة رقم 27 في المركز الرابع، بينما توقف قطار كالياري عند المرتبة الـ 16، برصيد 13 نقطة، في الدوري الإيطالي.