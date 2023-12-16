ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة التاسعة.. مركز مُخيب لـ الزمالك

اختتمت مساء اليوم السبت، منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز “دوري نايل”، بهزيمة الإسماعيلي أمام نظيره إنبي في ختام الجولة.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، مساء اليوم السبت، أمام مضيفه إنبي بهدف دون رد، في ختام منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2023/24.

والتقى الفريقان اليوم، على ملعب “بترو سبورت”، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري نايل في الموسم الحالي.

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وحافظ نادي بيراميدز على صدارة ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة التاسعة رغم تعادله مع بلدية المحلة، فيما تراجع الزمالك ليحتل المركز 12 بعد خسارته أمام المصري البورسعيدي.

ترتيب الدوري المصري 2023 – 2024

1- بيراميدز، 17

2- زد، 16.

3- المصري البورسعيدي، 15 .

4- الأهلي، 14.

5- سيراميكا كليوباترا، 14.

6- طلائع الجيش، 14 .

7- الجونة، 13 .

8- مودرن فيوتشر، 13 .

9- إنبي، 13 .

10- سموحة، 13 .

11- الاتحاد السكندري، 13.

12- الزمالك، 11 .

13- بلدية المحلة، 10.

14- المقاولون العرب، 7 .

15- الإسماعيلي، 7 .

16- الداخلية، 7 .

17- فاركو، 5.

18- البنك الأهلي، 3.