الاهلي يتطلع لرد اعتبار رفاق صالح سليم أمام فلومينينسي بعد 62 عامًا

يتطلع الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، لرد اعتبار رفاق صالح سليم، أمام فلومينينسي البرازيلي، خلال مواجهة كأس العالم للأندية.

ويلعب الاهلي ضد فلومينينسي يوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر الجاري، على ملعب الجوهرة المشعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

وضرب الاهلي موعدًا مع فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، بعد الفوز الذي حققه على الاتحاد السعودي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

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تفاصيل المباراة الودية التي جمعت بين الاهلي وفلومينينسي

وذكرت صحيفة “فولها دي إس باولو” البرازيلية، أن النادي الاهلي لعب مع فلومينينسي في مباراة ودية خلال عام 1961، أقيمت في القاهرة.

وأقيمت مباراة الاهلي ضد فلومينينسي البرازيلي، يوم 26 مايو عام 1961، على ملعب القاهرة الدولي، وانتهت بخسارة المارد الأحمر بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وأحرز هدفي فلومينينسي البرازيلي، والدو ماتشادو، وتيلي سانتانا، وذلك في حضور طارق سليم ضمن تشكيلة الاهلي.

وخاض الاهلي المباراة الودية بتشكل مكون من:عادل هيكل (مروان كنفاني)، طارق سليم، وفؤاد أبو غضية (سعيد أبو النور).

بالإضافة إلى طلعت عبد الحميد، رفعت الفنجيلي وطه إسماعيل، ميمي الشربيني، أنور صالح، صالح سليم، عزت أبو الروس (عوادين)، ومحمود الجوهري.

بينما كان يضم تشكيل فلومينينسي: كاستيلهو؛ جاير مارينيو، بينهيرو، كلوفيس (داري)، ألتير؛ إدميلسون (إيديل)، تيلي سانتانا (أولداير)، كالازان، والدو، باولينيو أومينا (جابورو)، إسكورينيو (هيلتون أوليفيرا). فني: زيزي موريرا.