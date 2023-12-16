شهد تتويج الزمالك وأثار غضب كلوب ولامبارد.. من هو شيمون مارشينياك حكم مباراة الاهلي ضد فلومينينسي؟

أسند فيفا إدارة مباراة الاهلي المقبلة ضد فلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية، إلى الدولي البولندي شيمون مارشينياك، والمقرر لها الاثنين المقبل.

وستنطلق مباراة الاهلي ضد فلومينينسي البرازيلي، في تمام الثامنة مساء الاثنين على ملعب الجوهرة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

من هو شيمون مارشينياك؟

وأصبح البولندي شيمون مارشينياك هو أشهر الحكام في السنوات الأخيرة، بعدما تولى إدارة عدد من المباريات النهائية والمثيرة في مختلف البطولات العالمية والقارية.

ويعد البولندي من مواليد عام 1981 في مدينة بوتسك البولندي، وتم اعتماده كحكم دولي في عام 2011، وتولى إدارة عدد من المباريات الهامة منها..

حكم نهائي كأس العالم لكرة القدم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا في 18 ديسمبر 2022 في لوسيل قطر، كأس السوبر الأوروبي 2018، نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023.

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ورغم جدارته التي تمت الإشادة بها، إلا أنه تم انتقاده من عدد من المدربين الكبار منهم يورجن كلوب مدرب ليفربول، ولامبارد مدرب تشيلسي.

– بعد مباراة يوفنتوس وتوتنهام في 2018 ضمن دوري أبطال أوروبا في دور الـ 16، حرم النادي اللندني من التأهل بسبب الأخطاء الفادحة التي ارتكبها، وعلق فرانك لامبارد:” حرم توتنهام من ركلة جزاء واضحة، لا توجد أعذار لسيمون مارتشينياك “.

– في نوفمبر 2018، هاجمه الألماني يورجن كلوب، بعد خسارة فريقه ليفربول أمام باريس سان جيرمان 2-1، ضمن مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا، واتهم الحكم بمساعدة النادي الباريسي، إذ أخرج البطاقة الصفراء لستة لاعبين من ليفربول.

وتغاضى عن طرد ماركو فيراتي، وقال كلوب بعد اللقاء: فزنا مرتين بجائزة اللعب النظيف في إنجلترا، لكن الحكم جعلنا نبدو كالجزارين بسبب البطاقات الصفراء التي حصلنا عليها، كما أن فيراتي كان يستحق 500 بطاقة صفراء في المباراة “.

نتائج مباريات الأندية المصرية ومحمد صلاح مع مارشينياك

وأدار مارشينياك عدة مباريات للأندية المصرية من قبل، ومنها..

مباراتين لـ الاهلي: خسر الأولى أمام الزمالك والتي شهدت تتويج الأبيض بلقب كأس مصر – ومباراة أخرى أمام بيراميدز والتي شهدت فوز الاهلي في الدوري المصري.

وأدار البولندي عدة مباريات لـ ليفربول في ظهور محمد صلاح، حقق الريدز الفوز في 4 مباريات، وخسر في مباراتين.