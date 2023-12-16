"80 مباراة في الموسم".. موعد كأس العالم للأندية 2025 بالنظام الجديد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

سيقام كأس العالم للأندية 2025 على مدار 29 يوما، حيث سيقام في الصيف وسينتهي قبل شهر تقريبا من بداية الدوري الإنجليزي الممتاز. حسبما كشفت "سكاي نيوز".

وأكدت مصادر خاصة لسكاي نيوز، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خصص الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو من عام 2025 للنسخة الافتتاحية لبطولة الرجال التي يشارك فيها 32 ناديًا في الولايات المتحدة.

ومن الممكن أن يبدأ موسم الدوري الإنجليزي الممتاز الجديد بعد أربعة أسابيع من المباراة النهائية، مما يثير مخاوف بسبب عبء المباريات على اللاعبين الذين قد يكون مطالب منهم لعب أكثر من 80 مباراة في الموسم.

ومن المقرر أن يتم عرض مواعيد كأس العالم للأندية في اجتماع يوم الأحد بالمملكة العربية السعودية، من خلال مجلس الفيفا الذي يرأسه جياني إنفانتينو والذي وافق في وقت سابق على إطلاق المسابقة بشكلها الجديد.

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