تغريم الأهلي 50 ألف فرنك في كأس العالم للأندية.. لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

وقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عقوبة على النادي الأهلي بعد فوزه على اتحاد جدة بنتيجة 3-1، أمس الجمعة، ضمن مباريات دور ربع النهائي من كأس العالم للأندية. وفقا لصحيفة "اليوم" السعودية

وبحسب لائحة بطولة كأس العالم للأندية، فإن الأهلي تم تغريمه ماليا بقيمة 20 ألف فرنك، بعد طرد المهاجم الفرنسي، أنتوني موديست، بسبب التدخل العنيف على المصري أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة.

وكما تم توقيع عقوبة 30 ألف فرنك على المارد الأحمر أيضا، بعد حصول ثلاثي الفريق،حسين الشحات ومحمود عبدالمنعم كهربا، وإمام عاشور على بطاقات صفراء، ليكون إجمالي عقوبات الأهلي عقب مباراة الاتحاد، 50 ألف فرنك.

جدير بالذكر، يواجه النادي المصري نظيره فلومينينسي البرازيلي، يوم الاثنين المقبل، ضمن مباريات دور نصف النهائي من مونديال الأندية، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر.

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