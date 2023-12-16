بعد الفوز على الاتحاد.. محمد شريف يوجه رسالة للنادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شارك المصري محمد شريف لاعب النادي الأهلي السابق، في فوز فريقه الخليج على نظيره الرياض بنتيجة 1-0، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من دوري روشن السعودي.

وبعد المباراة أبدى شريف سعادته بالفوز الثاني على التوالي في الدوري السعودي وحصد الفريق 6 نقاط، مؤكدا إن المباراة المقبلة أمام الفيحاء مهمة.

وعن مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية قال شريف: "أتمنى للأهلي المصري التوفيق في مونديال الأندية والذهاب بعيدا في البطولة".

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