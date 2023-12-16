شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تحدد موقف الزنفلى مع الداخلية ومدة غيابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع محمود الزنفلي حارس مرمى فريق الداخلية للأشعة لتحديد حجم الإصابة التي تعرّض لها اللاعب خلال مشاركته في مباراة فريقه أمس ضد سموحة، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وتعرّض الزنفلي للإصابة بالتواء في كاحل القدم خلال مباراة سموحة أمس، ولم يكمل اللقاء، حيث شارك محمد مجدي بدلا منه.

وتحدد الأشعة التي خضع لها الزنفلي موقفه من الانتظام في التدريبات الجماعية، ومن ثم المشاركة في مباريات فريقه القادمة.

ويستعد فريق الداخلية لمباراته أمام زد يوم 27 ديسمبر المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري.