شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن سفر "زيزو" إلى أنجولا لمواجهة ساجرادا رغم إصابته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك، سفر أحمد سيد "زيزو" إلى أنجولا لمواجهة ساجرادا المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الكونفدرالية.

قال عبد الواحد السيد، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن زيزو سيسافر مع الزمالك إلى أنجولا والإصابة التي تعرض لها لن تمنعه من مرافقة بعثة النادى الأبيض.

وحصل أحمد مصطفى "زيزو"، على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم، السبت، على ملعب النادي استعداداً للقاء ساجرادا الأنجولي فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحضر "زيزو" إلى مقر النادي إلا أنه اشتكى من الإصابة ليخضع لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، ويعاني اللاعب من إصابة بكدمة في وجه القدم.

وفضّل الجهاز الفني والطبي منح اللاعب راحة من التدريبات الجماعية لتجهيزه بالشكل الأمثل قبل مواجهة بطل أنجولا المقبلة.