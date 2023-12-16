شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب المنتخب الأولمبى يخضع لفحوصات طبية بعد إصابته فى الركبة أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع أحمد فوزي لاعب المقاولون العرب والمنتخب الأولمبي لفحوصات طبية وأشعة خلال الساعات الماضية، وذلك لتحديد حجم إصابته في الركبة، والتي تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه في مباراة طلائع الجيش التي أقيمت أمس ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

وكان أحمد فوزي قد تعرض لإصابة قوية منعته من استكمال اللقاء ليغادر الملعب، ومن المقرر أن يحدد الجهاز الطبي للمقاولون حجم إصابة اللاعب ومدة العلاج خلال الساعات المقبلة.

وحقق المقاولون العرب أول فوز له في دوري Nile بالموسم الجاري، عقب تغلبه على فريق الطلائع بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم على استاد جهاز الرياضة العسكري.

وتقدم المقاولون العرب إلى المركز الـ 15 في جدول مسابقة الدوري، بعدما خاض 9 مباريات، فاز في واحدة، وتعادل في 4 وخسر مثلها، وسجل لاعبو المقاولون 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.