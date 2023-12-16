شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم مصر للبترول 3 / 0 فى ثامن جولات دورى رجال الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره مصر للبترول بنتيجة 3/0 على صعيد الجولة الثامنة بالدور الثانى من دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024 بالمجموعات الأربعة.

ويعد هذا الفوز السابع على التوالى لفريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك بعد الفوز على الطيران بنتيجة 3/0 على صعيد الجولة الثانية من الدور الأول بدورى رجال الكرة الطائرة، بعدما سحق ألعاب دمنهور فى انطلاق المسابقة ثم مصر للبترول وبعده الداخلية 3 /1 والصيد والطيران فى الجولة السابعة، إلا أنه يتبقى له لقاء مؤجل أمام ألعاب دمنهور.

ويسعى فريق الزمالك فى هذه النسخة للاحتفاظ بالألقاب المحلية، بعد التتويج بالدورى الممتاز وكأس مصر الموسم المنقضى، وسط طموح الأهلى لاستعادة التألق المحلى مجددا وتصحيح الأوضاع بعد خسارة الدورى والكأس الموسم الماضى.

وتم تقسيم الفرق فى الموسم الحالى إلى 4 مجموعات جاءت كالتالي:

المجموعة الأولى: الزمالك، الطيران، مصر للبترول، الداخلية، الصيد، ألعاب دمنهور.

المجموعة الثانية: الأهلي، بتروجت، الترسانة، الشمس، دلفي، المقاولون.

المجموعة الثالثة: طلائع الجيش، الاتحاد السكندري، الزهور، إيسترن كومباني، 6 أكتوبر.

المجموعة الرابعة: سموحة، سبورتنج، القناة، هليوبوليس، إسكندرية للبترول، هيلوليدو.