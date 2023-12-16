شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يفوز على الإسماعيلى بهدف في دورى nile.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز إنبى على نظيره الإسماعيلى بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع التاسع من دورى Nile.

سجل محمد حامد هدف إنبى في الدقيقة 14 من ضربة رأس مستغلاً الخروج الخاطئ لأحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الإسماعيلى.

بهذه النتيجة يحتل إنبى المركز التاسع في ترتيب جدول الدورى برصيد 13 نقطة، بعد أن خاض 9 مباريات هذا الموسم، فاز فى 4 مباريات وخسر مثلها، وتعادل فى مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلت شباكه مثلهم.

أما الإسماعيلي، الذي يقوده إيهاب جلال، فيحتل المركز الخامس عشر في ترتيب جدول الدورى فخاض 9 مباريات حصد خلالها 7 نقاط، فاز في مباراتين وخسر 6 مباريات وتعادل فى مباراة واحدة، وسجل لاعبو الدراويش 9 أهداف واستقبلت شباكه 13.

وبدأ الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون : أحمد عبد المنعم في حراسة المرمى،الدفاع: حمدي النقاز - محمد نصر - إياد العسقلاني - محمد دسوقي،خط الوسط: نادر فرج - محمد بيومي - عمر الساعي،الهجوم: محمد عبد السميع - عبد الرحمن مجدي - ياو أنور.

بينما بدأ إنبى المباراة بالتشكيل التالى: حارس مرمى : عبد الرحمن سمير،خط الدفاع : علي فوزي وأحمد كالوشا ومحمد حامد وأحمد صبيحة،خط الوسط : مصطفى دويدار ومودي ناصر وأحمد يوسف ومحمد حمدي،خط الهجوم : رفيق كيو وأحمد نادر حواش.