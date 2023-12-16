شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يكافئ لاعبيه بعد أول فوز في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة طلعت محرم، منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة يومين، عقب الفوز أمام طلائع الجيش اليوم في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستأنف المقاولون العرب تدريباته يوم الاثنين المقبل، على ملعب النادي في إطار الاستعداد لمباراة البنك الأهلي في الدوري.

وحرص المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي على الاتصال بالجهاز الفني واللاعبين بعد المباراة في ظل تواجده خارج البلاد في مهمة عمل لتهنئتهم على الفوز وحثهم على الاستمرار على نفس الروح العالية الفترة المقبلة.

وحقق المقاولون العرب أول فوز له في دوري Nile بالموسم الجاري، عقب تغلبه على فريق الطلائع بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم على ستاد جهاز الرياضة العسكري.

وتقدم المقاولون العرب إلى المركز الـ 15 في جدول مسابقة الدوري، بعدما خاض 9 مباريات، فاز في واحدة، وتعادل في 4 وخسر مثلهم، وسجل لاعبو المقاولون 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.