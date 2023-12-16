شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يتقدم على الإسماعيلى بهدف نظيف فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى إنبى الشوط الأول متقدماً على الإسماعيلى بهدف نظيف في المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع التاسع من دورى Nile.

سجل محمد حامد هدف إنبى في الدقيقة 14 من ضربة رأس مستغلاً الخروج الخطأ لأحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الإسماعيلى.

وبدأ الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون: أحمد عبد المنعم في حراسة المرمى، الدفاع: حمدي النقاز - محمد نصر - إياد العسقلاني - محمد دسوقي، خط الوسط: نادر فرج - محمد بيومي - عمر الساعي، الهجوم: محمد عبد السميع - عبد الرحمن مجدي - ياو أنور.

بينما بدأ إنبى المباراة بالتشكيل التالى: حارس مرمى: عبد الرحمن سمير، خط الدفاع: علي فوزي وأحمد كالوشا ومحمد حامد وأحمد صبيحة، خط الوسط: مصطفى دويدار ومودي ناصر وأحمد يوسف ومحمد حمدي، خط الهجوم: رفيق كيو وأحمد نادر حواش.

وخاض إنبي، الذي يقوده تامر مصطفى، 8 مباريات هذا الموسم حصد خلالها 10 نقاط، فاز فى 3 مباريات وخسر 4 وتعادل فى مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلت شباكه 10.

أما الإسماعيلي، الذي يقوده إيهاب جلال، فخاض 8 مباريات حصد خلالها 7 نقاط، فاز في مباراتين وخسر 5 مباريات وتعادل فى مباراة واحدة، وسجل لاعبو الدراويش 9 أهداف واستقبلت شباكه 12.