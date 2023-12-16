شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقى للكرة الطائرة يوافق على استضافة الأهلى بطولتى الرجال والسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إن الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة وافق على استضافة الأهلي بطولتي أفريقيا للكرة الطائرة «رجال - سيدات» والمؤهلة للنسخة القادمة من بطولة كأس العالم للأندية.

وأوضح العوضي أنه من المقرر أن يتم توقيع العقود والاتفاق على كل الأمور التنظيمية خلال الفترة المقبلة.

وفاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على الترسانة بنتيجة 3/0 فى الجولة الثامنة بالدور الثانى من دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024 بالمجموعات الأربعة.

ونجح الأهلى فى الفوز على المقاولون بنتيجة 3 /0 فى ضربة البداية، قبل أن يهزم بتروجت 3 /0، ثم الترسانة بنفس النتيجة، والشمس ثم دلفى، والمقاولون وأخيرا بتروجت مجددا فى الجولة الماضية.

وتم تقسيم الفرق فى الموسم الحالى إلى 4 مجموعات جاءت كالتالي:

المجموعة الأولى: الزمالك، الطيران، مصر للبترول، الداخلية، الصيد، ألعاب دمنهور.

المجموعة الثانية: الأهلي، بتروجت، الترسانة، الشمس، دلفي، المقاولون.

المجموعة الثالثة: طلائع الجيش، الاتحاد السكندري، الزهور، إيسترن كومباني، 6 أكتوبر.

المجموعة الرابعة: سموحة، سبورتنج، القناة، هليوبوليس، إسكندرية للبترول، هيلوليدو.

ويسعى فريق الأهلى إلى استعادة الألقاب المحلية تحت قيادة الإسباني فرناندو مونزو، فى ظل خسارة الدورى وكأس مصر الموسم المنقضى.