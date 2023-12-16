شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يطلب الاجتماع مع اتحاد الكرة لتحديد ملامح معسكر المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب البرازيلي روجيريو ميكالي من اتحاد الكرة تحديد موعد معسكر المنتخب الأولمبي المقبل والتواصل مع بعض المنتخبات لخوض مباريات ودية حتى لا تتكرر معاناة المنتخب في معسكره الأخيرة والذى خاضه بدون وديات.

ومن المقرر أن يبدأ المعسكر مع بداية انطلاق معسكر الفراعنة الكبار استعدادا لخوض فعاليات بطولة أمم افريقيا 2024، على ان يتم اختيار قائمة اللاعبين بعد إعلان قائمة الفراعنة الكبار.

وخاض المنتخب الأولمبي معسكرًا خلال فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر الماضي، انتهى بمباراة ودية بين لاعبي الفريق، ولم ينل هذا المعسكر رضاء ميكالي، بسبب عدم خوض مباريات ودية كما طلب من قبل.

وطالب ميكالى بضرورة عقد جلسة مع مسؤولي اتحاد الكرة من أجل الالتزام بخطة الإعداد الكاملة خلال الفترة المقبلة وحتى أولمبياد باريس، والتى تم الاتفاق عليها منذ حسم تذكرة التأهل للمونديال، خاصة المباريات الودية الست التى طلبها ميكالى ولم ينفذ منها اتحاد الكرة سوى مباراتين أمام الأردن وباكستان.

ويستعد منتخب مصر الأولمبي لخوض منافسات بطولة دورة الألعاب الأولمبية "الأولمبياد" فى باريس 2024.