شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يواجه صيد المحلة وديا الإثنين المقبل استعدادا لمواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الاتحاد السكندري مواجهة ودية أمام فريق صيد المحلة يوم الإثنين المقبل على ملعب النادي، ضمن تحضيراته لخوض مباراته ضد فاركو يوم 26 ديسمبر الجاري في الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري.

وحرص طارق العشري المدير الفني للاتحاد السكندري على خوض مباراة ودية، من أجل تجهيز لاعبيه بدنيا، والحفاظ على حساسية المباريات وعدم تأثرها بسبب الابتعاد عن المباريات بسبب تأجيل مباراته أمام الزمالك في مسابقة الدوري.

وقرر الجهاز الفنى للاتحاد السكندرى بقيادة طارق العشرى تخصيص برنامج بدنى لأحمد الشيخ لاعب زعيم الثغر، لتجهيزه للمشاركة في المباريات، بعد فترة غياب عن الملاعب بسبب شكواه من الإصابة في الركبة، قبل العودة للمشاركة في مباريات الاتحاد القادمة بشكل طبيعي.

وفضّل الجهاز الفني للاتحاد السكندري وضع برنامج بدني لأحمد الشيخ من أجل استعادة فورمة المباريات واستعادة جاهزيته الفنية، حتى يكون على أتم استعداد للمشاركة في مباريات فريقه خلال الفترة القادمة، بعدما غاب عن مباريات زعيم الثغر الماضية في الدوري.

وانتظم أحمد الشيخ في تدريبات الاتحاد السكندري الجماعية وبات جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات، ولكن ما يؤخر قرار الدفع باللاعب هو رغبة طارق العشري في رفع معدل اللياقة البدنية للاعب، لذا قام بوضع برنامج بدني خاص للشيخ يجهزه للمشاركة مع زعيم الثغر.