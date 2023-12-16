شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ياسين يتوج بذهبية بطولة كأس العالم للشباب لسيف المبارزة فى اليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتمكن محمد ياسين من تحقيق الفوز على بطل إيطاليا فى المباراة النهائية بنتيجة 15-6 ليحقق المركز الأول والميدالية الذهبية.

وقدم ياسين مستويات مميزة فى البطولة، حيث اكتسح جميع منافسيه في دور المجموعات ليتأهل لدور الـ128 ويكتسح بعدها بطولة الكونغو ديمقراطية بنتيجة 15-3.

وفي دور الـ64 فاز ياسين على بطل أستونيا بنتيجة 15-8 ثم تمكن في دور 32 من الفوز على بطل إيطاليا بنتيجة 15-11.

أما في مباراة ثمن النهائي ففاز ياسين على بطل فرنسا بنتيجة 13-9 وبعدها تغلب على بطل هونج كونج بنتيجة 15-7 في ربع النهائي ثم يفوز على بطل فرنسا الآخر في نصف النهائي بنتيجة 15-8 ويصل للمباراة النهائية.

وضمت قائمة المنتخب المصري كل من:محمد ياسين ومحمود السيد وإسلام أسامة ويوسف شامل ويوسف عيسى، تحت قيادة فنيًا د. السيد سامي.

ويتصدر محمد ياسين التصنيف الدولي لناشئي سلاح سيف المبارزة برصيد 157.25 نقطة، كما يحتل منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة ناشئين المركز الأول عالميًا برصيد 382 نقطة.

وتم تكريم منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة ناشئين في “كونجرس” الاتحاد الدولي للسلاح، الذي أقيم الشهر الماضي بشرم الشيخ، بجائزة الأفضل على صعيد ناشئي سلاح سيف المبارزة عالميا وذلك بسبب تصدرهم للتصنيف الدولي.