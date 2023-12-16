شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تطير إلى أنجولا غدا الأحد على متن طائرة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر القاهرة في الثالثة عصر غد الأحد بعثة نادي الزمالك مطار القاهرة متجهة إلى أنجولا على متن طائرة خاصة، استعداداً لمواجهة ساجرادا يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يختتم الزمالك تدريباته في العاشرة صباح الغد على ملعب النادي، على أن يعلن بعدها الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال عن القائمة التي ستخوض مواجهة بطل أنجولا.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد قرر تكليف رامي نصوحي عضو المجلس برئاسة البعثة في أنجولا، استعداداً لخوض مباراة ساجرادا المقبلة.

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.