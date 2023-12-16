شكرا لقرائتكم خبر عن فيزبريم المجرى يعلن مد تعاقده مع نجم اليد يحيى الدرع حتى 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى فيزبريم المجرى تمديد تعاقد نجم منتخب مصر لكرة اليد يحيى الدرع حتى موسم 2026 لمواصلة مشوار تألقه فى الدورى المجرى. وقام نادى كيلسى البولندي مؤخرا بتقديم حسن قداح لاعب منتخب مصر لكرة اليد لخوض رحلة احتراف جديدة فى ملاعب أوروبا . وتستضيف مصر كأس الأمم الافريقية لكرة اليد للرجال خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير المقبل، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، ويتأهل الفائز باللقب إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. سيواجه متصدر المجموعة الثانية "مجموعة مصر" وصيف المجموعة الرابعة "مجموعة تونس"، بينما سيلاقي وصيف المجموعة الثانية متصدر المجموعة الرابعة في ربع نهائي البطولة. وفي حالة فوز مصر في الدور ربع النهائي وفي الجانب الآخر حقق منتخب تونس الفوز، سيلاقي منتخب مصر منتخب تونس في نصف النهائي. مجموعات كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2024 المجموعة الأولى: كاب فيردي - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - رواندا المجموعة الثانية: مصر - غينيا - الكاميرون - الكونغو برازافيل المجموعة الثالثة: المغرب - الجزائر - الجابون - ليبيا المجموعة الرابعة: تونس - أنجولا - نيجيريا - كينيا

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