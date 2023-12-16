جدول ترتيب دورى Nile.. بيراميدز يتصدر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" عقب انتهاء مباريات الجولة التاسعة من عمر المسابقة، حيث التقى فريق الإسماعيلى نظيره إنبى.

إنبى يفوز على الإسماعيلى بهدف في دورى nile.. فيديو

فاز إنبى على نظيره الإسماعيلى بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع التاسع من دورى Nile.