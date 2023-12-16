الامارات | بينتو يُنهي مسيرة «الجيل المخضرم».. تبقى 3 منهم فقط مع المنتخب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

شهد المنتخب الوطني لكرة القدم العديد من التطورات والتغييرات خصوصاً على مستوى التشكيلة، منذ تولى تدريبه المدرب البرتغالي باولو بينتو في يوليو الماضي، خلفاً للمدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا. وكان أبرز هذه التغييرات انتهاء مسيرة الجيل المخضرم من لاعبي المنتخب باستثناء ثلاثة فقط مازالوا مستمرين، حيث قام بينتو بعملية تغيير واسعة في صفوف المنتخب، واستعان بعناصر شابة ووجوه جديدة تم استدعاؤها لأول مرة للمشاركة مع المنتخب، في حين استغنى عن لاعبين بارزين قدموا الكثير للمنتخب لفترة طويلة، منهم جيل عمر عبدالرحمن وأحمد خليل، وكذلك إسماعيل مطر.

وغامر المدرب بينتو باستدعاء عدد كبير من الوجوه الشابة رغم أن المنتخب يواجه حالياً تحديات كبيرة من خلال المشاركة في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، ويستعد خلال أسابيع للمشاركة في كأس آسيا بقطر التي تقام خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبلين.

ولم يتبق في المنتخب حالياً من الجيل المخضرم سوى ثلاثة لاعبين فقط أثبتوا جدارتهم بالاستمرار مع «الأبيض»، هم مهاجم نادي الجزيرة علي مبخوت (33 عاماً)، وحارس مرمى الجزيرة والمنتخب علي خصيف (36 عاماً)، وكذلك حارس مرمى المنتخب ونادي العين خالد عيسى (34 عاماً).

يذكر أن برنامج المنتخب المقبل ينطلق 26 الشهر الجاري بإقامة معسكر داخلي في أبوظبي، يستمر حتى موعد السفر إلى الدوحة يوم 8 يناير. ويخوض المنتخب خلال المعسكر مباراة ودية أولى أمام قيرغيزستان يوم 30 الجاري، ثم يواجه في الودية الثانية منتخب عُمان يوم 6 يناير.

وسيتم إعلان قائمة المنتخب النهائية التي تضم 23 لاعباً حسب لائحة البطولة الآسيوية يوم 7 يناير خلال مؤتمر صحافي، وسيجري الأبيض تدريباته اليومية في معسكر أبوظبي في ملعب جامعة نيويورك بجزيرة السعديات. ومن المرجح بشكل كبير أن يستمر بينتو في الاعتماد على العناصر نفسها التي استدعاها في التشكيلة السابقة حين خاض أول مباراتين في تصفيات المونديال نوفمبر الماضي، مع حضور متوقع للعناصر المخضرمة الثلاثة مبخوت وخصيف وخالد عيسى.

لاعبون أساسيون

ولوحظ أن هؤلاء اللاعبين الثلاثة مبخوت وخصيف وخالد عيسى لايزالون يتواجدون ضمن التشكيلة الأساسية مع فرقهم في دوري أدنوك للمحترفين، ويصنعون الفارق بقوة في صفوف المنتخب. وخاض علي مبخوت مع الجزيرة حتى الآن في الموسم الحالي تسع مباريات من أصل 11 في دوري أدنوك للمحترفين.

وسجل مبخوت سبعة أهداف، حيث ينافس على لقب الهداف، فيما شارك علي خصيف مع الجزيرة في تسع مباريات من أصل 11 في الدوري المحلي، بينما شارك حارس مرمى العين خالد عيسى مع فريقه في تسع مباريات من أصل 10 للفريق في الدوري.

ومن الجيل المخضرم الذين استغنى مدرب المنتخب بينتو عن خدماتهم أيضاً في الفترة الأخيرة كل من لاعب العين بندر الاحبابي (33 عاماً)، ولاعب شباب الأهلي وليد عباس (38 عاماً).

وبات واضحاً من العناصر التي يتم اختيارها للمنتخب أن الجهاز الفني يركز على وجود الوجوه الشابة وبناء منتخب شاب للاستحقاقات المقبلة، وتقل أعمار غالبية اللاعبين الذين يتواجدون في المنتخب بحسب آخر تشكيلة عن 30 عاماً. وأثبتت العناصر الشابة التي تم اختيارها جدارتها، بدليل أن المنتخب يتصدر حالياً ترتيب مجموعته في تصفيات كأس العالم برصيد ست نقاط حصدها بالفوز في مباراتيه الأخيرتين أمام كل من منتخبي نيبال والبحرين، كما أن المنتخب يسير في الوقت ذاته بخطى واثقة، فقد خاض خمس مباريات في عهد بينتو ولم يخسر في أي منها، بواقع مباراتين رسميتين، وثلاث مباريات ودية.

العطاء في الملعب

وقال مدرب المنتخب الوطني ونادي الظفرة السابق الدكتور عبدالله مسفر لـ«الإمارات اليوم»: «بالنسبة للثلاثي المخضرم علي مبخوت وعلي خصيف وخالد عيسى فإن الفيصل هو العطاء في الملعب، وليس عامل السن، فطالما أنهم قادرون على العطاء فيمكن للمنتخب أن يستفيد منهم أطول فترة ممكنة، خصوصاً أن عامل الخبرة مطلوب في المرحلة المقبلة لأن المنتخب من الممكن أن يواجه منتخبات من الصف الأول في آسيا في الأدوار المتقدمة في تصفيات كأس العالم، وكذلك خلال مشاركته المرتقبة في كأس آسيا في قطر، لذلك فإن المنتخب بحاجة إلى وجودهم».

وأضاف مسفر: «لاعب مثل علي مبخوت استطاع أن يفرض وجوده بقوة مع فريقه حتى أمام اللاعبين الأجانب في الدوري الإماراتي، وهذا دليل على تميزه، وهو لاعب قادر على الاستمرار أطول فترة مع المنتخب». وكذلك أكد على الخبرة الكبيرة التي يمتلكها كلا الحارسين علي خصيف وخالد عيسى، سواء مع نادييهما الجزيرة والعين، أو طوال مسيرتهما المميزة مع المنتخب.

علي مبخوت وعلي خصيف وخالد عيسى لديهم مشوار مميز وتجربة طويلة مع المنتخب، ومن المتوقع بشكل كبير استمرارهم في القائمة المقبلة.

عامل الخبرة مطلوب في المرحلة المقبلة لأن المنتخب من الممكن أن يواجه منتخبات من الصف الأول في آسيا.



علي مبخوت وعلي خصيف وخالد عيسى لديهم مشوار مميز وتجربة طويلة مع المنتخب، ومن المتوقع بشكل كبير استمرارهم في القائمة المقبلة.

عامل الخبرة مطلوب في المرحلة المقبلة لأن المنتخب من الممكن أن يواجه منتخبات من الصف الأول في آسيا.

عبدالله مسفر:



الحراس علي خصيف وخالد عيسى وحسن حمزة في تدريب سابق. من المصدر

الحراس علي خصيف وخالد عيسى وحسن حمزة في تدريب سابق. من المصدر

علي مبخوت عنصر مهم للغاية في هجوم المنتخب. من المصدر

علي مبخوت عنصر مهم للغاية في هجوم المنتخب. من المصدر

المدرب بينتو.

من المصدر

المدرب بينتو. من المصدر