خليلوزيتش: أعشق محمد صلاح .. مصطفى محمد هداف رائع

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وحيد خليلوزيتش المدير الفني السابق لمنتخب المغرب، أنه يعشق نجمنا المصري الدولي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

وقال خليلوزيتش، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "محمد صلاح لاعب استثنائي وقدم الكثير مع ليفربول، وأعشقه على المستوى الشخصي".

وأضاف: "أتابع نانت جيدا فهو بيتي، ويعجبني أداء مصطفى محمد فهو هداف رائع ولديه شخصية مميزة ويسير بخطوات ثابتة مع الفريق".

خليلوزيتش: تلقيت عرضا لتدريب منتخب مصر

أكد وحيد خليلوزيتش أنه تلقى عرضا لتدريب منتخب مصر قائلا: " حاليا أنا لا أرتبط بأي عقد، وأقضي وقتي مع أسرتي"، وأضاف: "كان لدي الكثير من العروض، لكن حاليا أود أن أبقى هادئا".

وتابع: "لا أريد الحديث عن العروض التي وصلتني، لكن حدث مفاوضات سابقا لتدريب منتخب مصر، لكن لم تتم الأمور".

وأكد خليلوزيتش أن فوز الأهلي على اتحاد جدة السعودي ليس مفاجأة قائلًا: "فوز الأهلي على الاتحاد السعودي ليس مفاجأة، بل المفاجأة كانت في النتيجة الكبيرة التي انتهت عليها المباراة".

وأضاف: "من الوارد أن يتخطى الأهلي فلومينينزي في المباراة المقبلة فكل شيء وارد"، وأتم: "مانشستر ستي قد لا يفوز بكأس العالم للأندية، لأن الأندية التي تتوج بدوري أبطال أوروبا تأتي إلى كأس العالم مجهدة جدا".